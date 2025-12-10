Logo Tgcom24
FASCINO E SENSUALITÀ

Una favola invernale per raccontare il make up delle Feste

Occhi che catturano, labbra intense, incarnato luminoso e fragranze che creano connessioni, nella campagna per la stagione festiva di Dolce&Gabbana, diretta da Gordon Von Steiner

10 Dic 2025 - 08:27
