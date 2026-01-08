Logo Tgcom24
DAL FIGO ALLA SNOB

La Famiglia: i personaggi "cult" di Gucci in un mini film

La nuova campagna della maison svela come il guardaroba contribuisca a creare un'identità collettiva fondata su disinvoltura, carattere e codici iconici

08 Gen 2026 - 15:32
00:27 

Ci sono tutti. Miss Aperitivo e la Contessa, il Narcisista e la Snob, il Figo e il Direttore. La maison presenta ora con un corto la sua collezione SS26 "La Famiglia", anticipando e costruendo il percorso verso la genesi di una nuova era per il brand interpretata dal direttore artistico Demna, che sarà svelata il prossimo febbraio.

Credits - Artistic Director: Demna | Director: Mau Morgó | Photographer Endorsed: Catherine Opie | Photographer Still Life: Vincent Levrat | Music: "Guarda che Luna", written by Gualtiero Malgoni, performed by Fred Buscaglione © Peermusic Italy SRL, courtesy of Warner Music Italy Srl

"La Famiglia": Gucci con Demna torna a raccontare una storia

