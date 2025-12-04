Logo Tgcom24
UN OMAGGIO A TOM FORD

Gucci, la sfilata che non c'è mai stata: i look anni '90 di Demna

La seconda collezione firmata dal designer georgiano è un compendio della storia, un riassunto dell'essenza della maison

04 Dic 2025 - 23:23
Generation Gucci, la collezione pre-fall 2026 (photographer: Demna, make up: Sam Visser, hair: Anthony Turne) © Ufficio stampa

Generation Gucci, la collezione pre-fall 2026 (photographer: Demna, make up: Sam Visser, hair: Anthony Turne) © Ufficio stampa

Ennesimo colpo in casa Gucci. Dopo "La Famiglia", l'attesissima prima collezione firmata da Demna, lanciata in anticipo rispetto al calendario dell'ultima Fashion Week di Milano, il designer georgiano ha presentato ora un lookbook scattato da lui stesso per "una sfilata che non ha mai avuto luogo". Un compendio della storia, un riassunto della "Gucciness", l'essenza della maison. Molti i riferimenti agli anni Novanta, caratterizzati dalla visione di Tom Ford, a capo del marchio della doppia G dal 1995 al 2004. 

Demna da Gucci, un nuovo capitolo

 Si chiama "Generation Gucci" la collezione pre-fall 2026, la seconda firmata da Demna per la maison. Rappresenta la continua ricerca nei codici d’archivio e visivi della casa fiorentina attraverso le diverse epoche della sua storia, visti attraverso la lente del direttore creativo. Unisce diverse generazioni di prodotti e immagini in un’unica narrazione estetica, anticipando la sua visione personale per il brand, che sarà rivelata a febbraio.

"Generation Gucci", i pezzi forte della nuova collezione

 I look si aprono con un tailoring leggero in faille di seta d’archivio, che simula una sensazione al tatto di tessuto invecchiato. Rinunciando ai bottoni, l’abbigliamento sartoriale femminile si chiude con fermagli minimal: tailleur a due pezzi con pantaloni aderenti come leggings e l’iconica pencil skirt. I jeans minimal presentano una costruzione senza cuciture, tasche invisibili e chiusure nascoste. Completi da viaggio in seta offrono il comfort di pigiami, mentre le mute da surf ispirano le linee di un dolcevita tecnico e di una giacca di pelle aderente. I cappotti testurizzati hanno la leggerezza e la comodità di una mantellina peignoir. Il guardaroba da festa è invece composto da capi ispirati all’underwear, indossati con blouson in seta, minigonne drappeggiate con top coordinati e abiti minimal in jersey fluido e chiffon di seta. Ai piedi, ballerine ispirate alla valigeria, mocassini, scarpe a stiletto con plantari imbottiti e tacchi innovativi, senza cuciture. 

I modelli di borse Gucci

 Menzione speciale per le borse. Il modello a spalla Lunetta Phone+ in canvas monogram e maglia metallica è stata pensata per contenere gli oggetti essenziali della quotidianità. La celebre Jackie 1961 viene reinterpretata in una forma regolare compatta o ammorbidita, più grande, in vitello e coccodrillo. La Dionysus, infine, assume una nuova forma angolare e una silhouette più audace.

Generation Gucci, gli scatti di Demna per la collezione pre-fall 2026

gucci
sfilata
look

