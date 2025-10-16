Robert De Niro e Al Pacino, prima volta insieme su un set straordinario

Robert De Niro e Al Pacino sul set per "Warmer Together" di Moncler
Una conversazione intima tra le due star di Hollywood sul valore delle relazioni umane in una campagna moda destinata a entrare nella storia
Robert De Niro e Al Pacino per la campagna "Warmer Together" di Moncler © Ufficio stampa
Bastano i loro nomi, Robert De Niro e Al Pacino, per capire di essere davanti a qualcosa di grande. Le due leggende di Hollywood sono infatti protagoniste, per la prima volta insieme, di una campagna emozionale, destinata a entrare nella storia della moda. Al centro della narrazione, un confronto sul valore dell'amicizia, delle relazioni umane, della fiducia, del rispetto. >> GUARDA IL VIDEO
Un colpo da maestro da parte di uno dei brand più noti al mondo, da oltre settant'anni sinonimo di protezione dal freddo, di performance e di stile. E due amici di lunga data, riuniti su un set allestito a New York e davanti all'obiettivo del fotografo ritrattista Platon. È la campagna "Warmer Together" di Moncler, dedicata al calore delle relazioni autentiche tra le persone, "un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori", ha spiegato Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato del marchio di abbigliamento.
"Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi", spiega Robert De Niro nel teaser della campagna. È quello che "nasce da una passeggiata, da una conversazione, da due chiacchiere improvvisate su una sedia, dalle parole che contano e che curano - si legge nel manifesto "Warmer Together" -. Il calore vero è, e sarà sempre, nello stare insieme". Una riflessione sui rapporti umani condivisa anche da Al Pacino: "L'amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente, è il condividere lo stesso senso della vita".
