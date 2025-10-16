Robert De Niro e Al Pacino, prima volta insieme su un set straordinario

"Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi", spiega Robert De Niro nel teaser della campagna. È quello che "nasce da una passeggiata, da una conversazione, da due chiacchiere improvvisate su una sedia, dalle parole che contano e che curano - si legge nel manifesto "Warmer Together" -. Il calore vero è, e sarà sempre, nello stare insieme". Una riflessione sui rapporti umani condivisa anche da Al Pacino: "L'amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente, è il condividere lo stesso senso della vita".