Moda, sul set con il fotografo Bruce Weber: "C'è bisogno di famiglia"

Un'energia condivisa, quella che ha preso vita sul set e che traspare in ogni immagine scattata da Bruce Weber: "La mia grande ispirazione per questo servizio è stata mia sorella, Barbara - ha confidato -. Abbiamo lavorato spesso insieme all'inizio della mia carriera, mi ha procurato alcuni dei miei primi lavori, in tour con David Bowie e Iggy Pop. Era davvero brava nel casting, perché era molto cordiale e affettuosa. Ha cresciuto due figli e poi, purtroppo, è morta giovane. Ho cercato di trasmettere quel sentimento in queste foto, perché al giorno d'oggi è difficile trovare quel genere di calore e dolcezza nelle fotografie. Mi manca davvero tanto".