INCONTRI POETICI

Moda, sul set con il fotografo Bruce Weber: "C'è bisogno di famiglia"

Un grande ritrovo e "una preghiera prima di scattare". I retroscena della prima collaborazione tra il maestro e un brand profondamente americano   

18 Set 2025 - 22:32
Moda e arte. È un incontro che sa di affinità elettiva quello tra il maestro della fotografia Bruce Weber e uno dei marchi che fanno parte della storia americana e dell'immaginario legato agli Stati Uniti. Il risultato è un lavoro che comunica intensità, autenticità e ricco di significato, dove il filo conduttore - dentro e fuori dal set - è il tema della famiglia, esplorata in tutte le sue sfumature: legami, affetti e connessioni profonde. 

Moda e fotografia, Bruce Weber racconta il suo ultimo set

 Il maestro dell'obiettivo e regista statunitense, 79 anni, che da sempre ha legato il suo nome al racconto dell'America, ha firmato la sua prima campagna per Blauer, dedicata alla stagione autunno inverno 2025-2026. Essendo anche un'azienda a conduzione familiare, con la stylist Anne Christensen "abbiamo cominciato a immaginare il cast come una famiglia eclettica riunita per un grande ritrovo", ha svelato. >> GUARDA IL VIDEO

Ambientata a Miami all'interno di uno spazio urban, come nello stile del brand, per questa campagna "abbiamo creato un ambiente familiare che ha trasmesso a tutti i partecipanti un senso di sicurezza", ha sottolineato Weber, che ha lavorato con alcuni dei modelli per molti anni. "Poi ho fatto quello che faccio sempre prima di ogni sessione fotografica: ho detto una preghiera e sperato che tutti andassero d'accordo". 

Un'energia condivisa, quella che ha preso vita sul set e che traspare in ogni immagine scattata da Bruce Weber: "La mia grande ispirazione per questo servizio è stata mia sorella, Barbara - ha confidato -. Abbiamo lavorato spesso insieme all'inizio della mia carriera, mi ha procurato alcuni dei miei primi lavori, in tour con David Bowie e Iggy Pop. Era davvero brava nel casting, perché era molto cordiale e affettuosa. Ha cresciuto due figli e poi, purtroppo, è morta giovane. Ho cercato di trasmettere quel sentimento in queste foto, perché al giorno d'oggi è difficile trovare quel genere di calore e dolcezza nelle fotografie. Mi manca davvero tanto". 

Blauer incontra Bruce Weber: gli scatti poetici della prima campagna

