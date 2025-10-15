Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
IL SENSO DELLA VITA

Robert De Niro e Al Pacino per la prima volta su un set inedito

Una conversazione intima sull'amicizia e il valore delle relazioni autentiche. Destinata a entrare nella storia della moda "Warmer Together", la nuova campagna di Moncler che vede insieme le due leggende del cinema

15 Ott 2025 - 12:11
01:29 