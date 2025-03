Moda, sfilata sotto una nevicata a oltre duemila metri di quota

Più che una semplice sfilata, è stata una vera e propria esperienza collettiva, proprio come avvenne in piazza Duomo a Milano. Si sono infatti avventurati con sci, snowboard e ciaspole, gli ospiti dell'evento organizzato da Moncler Grenoble per presentare la nuova collezione autunno inverno 2025. Una passerella a oltre duemila metri di quota sulle piste dell'aeroporto di Courchevel, l'altiporto internazionale situato sulle Alpi francesi, il più alto d'Europa.