Fashion Week, Moncler e Pharrell Williams: la collezione "utile"

Capi trasformabili e funzionali, ispirati al mondo outdoor e perfetti per chi vive in città. Pezzo chiave, come sempre per il designer, è il gilet

Tra gli eventi più attesi di questa Fashion Week milanese c'è sicuramente il lancio della collezione co-creata dal brand e dal designer, artista poliedrico, imprenditore e filantropo. Capi pensati per l'avventura e la vita outdoor , ispirati all'idea del "gampling", ovvero il campeggio in stile resort, perfetti anche per la città.



Moncler e Pharrell Williams si sono incontrati per la prima volta nel 2009 e questa collezione racconta l'evoluzione del loro rapporto. Come sempre per Pharrell, il gilet è un capo essenziale, realizzato con una trapuntatura tridimensionale a rombi e perfetto per il layering (ovvero per vestirsi "a cipolla"). Fondamentale è anche il concetto di trasformabilità: le zip consentono di allungare e accorciare i pantaloni, una coperta funge anche da mantella, una giacca diventa un gilet da pescatore grazie alle maniche rimovibili. La funzionalità è anche una dichiarazione di stile, sottolineata dalle tasche staccabili e dalle catene portachiavi da agganciare ai capi. Anche il patch con il logo è rimovibile e multifunzionale, per consentire a chiunque indossi queste proposte di personalizzarle in libertà.



La palette di colori grigio ardesia e verde muschio, lichene e ghiaccio, sottolinea il legame tra città e natura. La collezione Moncler x Pharrell Williams è disponibile in selezionate boutique del brand e sul sito ufficiale dal 22 settembre 2023.