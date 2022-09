25 settembre 2022 15:34

Milano Fashion Week, Moncler: sfilata spettacolo in piazza Duomo

Moda e arte per uno spettacolo strepitoso, aperto a tutti e reso ancora più suggestivo dalla pioggia incessante. Moncler, storico brand di piumini, ha festeggiato i suoi 70 anni con una sfilata nel cuore di Milano, in piazza Duomo. Uno degli eventi più attesi di questa Fashion Week: in passerella, e davanti al pubblico, si sono esibiti 700 ballerini, 200 musicisti, 100 coristi e 952 modelli, introdotti dalla prima ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi.