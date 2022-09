Sfilate Milano Fashion Week, Max Mara: donne, muse e artiste

Sono state la pittrice Renée Perle e la designer e architetta Eileen Grey a fare da ispiratrici per la collezione Max Mara per la prossima primavera estate. Sulla passerella della Milano Fashion Week, abiti e atmosfere che rimandano allo stile della Riviera francese Anni '30, frequentata anche da Picasso e Francis Scott Fitzgerald.

IL VALORE DELLE DONNE

scoperta la schiena

fiocchi in organza e stampe floreali

silhouette strutturate

visione condivisa della modernità

– I look principali della primavera estate 2023 di Max Mara sono ispirati allo stile di quel mondo raffinato, fervido e coltissimo. Tank top che lasciano, voluminosi pantaloni in tela, morbidi cappelli dalla tesa ampia, gonne lunghe che abbracciano i fianchi, blazer e bermuda. Spazio anche ama anche a una serie di total look in lino greggio, un filato non tinto che sembra iuta, talvolta lavorati con orli e frange. Ledei classici cappotti assumono la delicata allure delle vestaglie da mare sbiadite dal sole. Per donne con una