Milano Fashion Week, Herno: fucsia e piumini, come vestiremo

Nelle nuove proposte di Herno domina

lo stile street ed informale

Il colore fucsia

un gilet e un bomber

lavorazione double

. Materiali, stampe, lavorazioni e fit si ispirano alla sua storia ma ne riemergono elaborati in maniera imprevedibile. Paesaggi diversi, come in un safari che per il brand non può che essere urbano.è il protagonista, intervallato dal cammello e dalla stampa jungle, che ne fa da trait d’union. Tra i piumini più cool della stagione,cropped in nylon lucido effetto lacca, caratterizzati da dettagli bold. L’iconica forma A-shape è in gabardina di cotone grezzo impermeabile, con staccabile in nylon ultralight e dettagli in colore a contrasto, pulito ed essenziale. Anche laha il suo spazio, con una giacca camicia dalla linea over.

Ai capispalla si affiancano una t-shirt in cotone con fondo elasticizzato e logo scomposto ricamato e un maglione girocollo in cotone con un intarsio jacquard

effetto spray

cinque differenti colori

. Un fluido pantalone a palazzo effetto nightwear in raso e una maxi gonna a ruota in nylon stretch, entrambi chiusi in vita da coulisse, rappresentano i nuovi ingressi. La sneaker in morbida pelle per la primavera è personalizzata dal dettaglio Monogram in