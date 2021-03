Moda uomo, riecco il trench: perché all'impermeabile non si rinuncia

Moda uomo, Herno primavera estate 2021: trench e ispirazioni anni Cinquanta Herno | Collezione primavera estate 2021: trench in cotone trattato antipioggia, personalizzato da dettagli nascosti in tessuto d’archivio anni ’50 Monogram Ufficio stampa 1 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: trench in cotone trattato antipioggia, personalizzato da dettagli nascosti in tessuto d’archivio anni ’50 Monogram Ufficio stampa 2 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: trench in cotone Monogram, tessuto d’archivio anni ’50 Ufficio stampa 3 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: trench in cotone Monogram, tessuto d’archivio anni ’50 Ufficio stampa 4 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: impermeabile in cotone trattato antipioggia, dettagli nascosti in tessuto d’archivio anni ’50 Monogram Ufficio stampa 5 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: impermeabile in cotone trattato antipioggia, dettagli nascosti in tessuto d’archivio anni ’50 Monogram Ufficio stampa 6 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: impermeabile un petto e mezzo realizzato in cotone lavato trattato anti-pioggia, personalizzato da dettagli in tessuto di archivio anni ’50 Monogram Ufficio stampa 7 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: impermeabile un petto e mezzo realizzato in cotone lavato trattato anti-pioggia, personalizzato da dettagli in tessuto di archivio anni ’50 Monogram Ufficio stampa 8 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: stile college per il cardigan in maglia rasata personalizzato da una grande H intarsiata in colore a contrasto e applicazioni in nylon opaco Ufficio stampa 9 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: stile college per il cardigan in maglia rasata personalizzato da una grande H intarsiata in colore a contrasto e applicazioni in nylon opaco Ufficio stampa 10 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: felpa girocollo in jersey, personalizzata dal logo realizzato in gomma a rilievo ton-sur-ton, disponibile in una vasta gamma di colori Ufficio stampa 11 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: felpa girocollo in jersey, personalizzata dal logo realizzato in gomma a rilievo ton-sur-ton, disponibile in una vasta gamma di colori Ufficio stampa 12 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: giacca camicia in cotone délavé trattato antipioggia con dettagli Monogram nascosti Ufficio stampa 13 di 14 Herno | Collezione primavera estate 2021: giacca camicia in cotone délavé trattato antipioggia con dettagli Monogram nascosti Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cintura ai fianchi, allacciatura a doppiopetto, tasche laterali, eventuale mantella corta sulle spalle. Forse non tutti sanno che il trench è stato concepito nell'Ottocento ed era riservato ai soldati in guerra. Comodo e di indubbia utilità, nel corso degli anni l'impermeabile si è via via imposto come "must have", un irrinunciabile del guardaroba maschile. Grazie anche ai divi del cinema (su tutti, Humphrey Bogart e Peter Sellers) che ne hanno contribuito alla consacrazione indossandolo sul grande schermo. Intramontabile, torna in grande spolvero in vista della primavera. I brand lo propongono nella versione e nei colori classici ma anche rivisitato e attualizzato.