Moda uomo, amatissima tuta: in casa e fuori, come si adatta allo stile

Moda uomo primavera estate 2021: la collezione Fila x Intimissimi Uomo
L'estetica e la funzionalità incontrano l'urban attitude
L'eleganza nel design, l'attenzione al dettaglio e la praticità di Intimissimi Uomo si fondono alle contemporanee tendenze streetwear di Fila
Una collezione dal gusto athleisure che comprende underwear, felpe e pantaloni, t-shirt e costumi da bagno
Grafiche impattanti e distintive, con il logo Fila e l'iconica F protagonisti, insieme all'utilizzo di color block rosso, bianco, nero e camouflage
La vestibilità e i materiali riflettono la massima trasversalità dei capi
Le felpe in cotone o in acetato, nelle versioni zip e cappuccio, hanno un peso che si adatta a tutte le stagioni
Le t-shirt sono realizzate in 100% cotone e caratterizzate dal logo Fila
Immancabile nella collaborazione l'underwear, slip e boxer in morbido cotone elasticizzato dal design essenziale e contemporaneo e dal gusto urban

Cosa fa amare tanto la tuta agli uomini? Sicuramente la sua vestibilità e la facilità di adattamento a ogni situazione. I pantaloni sono comodi, uniscono comfort e funzionalità, così come le felpe. In cotone o in acetato, con la zip e il cappuccio, hanno un peso che si adatta a tutte le stagioni e non si deformano, anche dopo ripetuti utilizzi. Nel corso degli anni questo capo di abbigliamento è anche riuscito a combinare l’attitudine sportiva a un gusto più attuale, proponendosi anche fuori dalle palestre e, in questi tempi di pandemia, dalle mura domestiche.