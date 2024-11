Gli occhiali ispirati alla montagna evocano i piumini più famosi

Da vista e da sole. Sono occhiali unisex che coniugano lo spirito outdoor a un design dinamico e avvenieristico, quelli di una nuova collezione "must have". Sono ispirati alle curvature audaci che evocano i piumini inconfondibili di un brand iconico, che sta espandendo i confini della moda e del lusso esplorando nuovi territori e nuovi orizzonti di stile.



Quali sono gli occhiali del momento? - Forme oversize, profili spessi e decisi, cromie ad alto impatto. Ma anche linee pilot e raffinate, lenti colorate e specchiate, texture trasparenti. La collezione eyewear più interessante del momento si chiama Moncler Lunettes ed è stata lanciata dallo stesso brand nato non lontano da Grenoble, a Monestier-de-Clermont, in Francia, nel 1952 e da sempre sinonimo di eleganza e innovazione. Forte della sua esperienza di oltre settant'anni nel mondo dell'abbigliamento legato alla montagna, i suoi capi coniugano le esigenze più estreme dell'outerwear alla quotidianità metropolitana. La sua visione si riflette ora, per la prima volta, in questa serie esclusiva di occhiali da sole e da vista, connubio perfetto tra stile e artigianalità.