Stop alle pellicce animali dalla Fashion Week di New York: e a Milano?

Durante la prossima Fashion Week di New York non ci sarà, dunque, più spazio per creazioni ricavate da animali. Il divieto comprende capi realizzati integralmente o che abbiano parti e inserti di pellicce provenienti da animali allevati o catturati, uccisi appositamente per essere scuoiati. E varrà sia in passerella, sia durante gli eventi previsti sul calendario ufficiale, sui social o sul sito web del Council of Fashion Designers of America (CFDA), che organizza la manifestazione.