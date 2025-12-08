Stop alle pellicce animali dalla Fashion Week di New York: e a Milano?

L’annuncio è stato dato con dieci mesi di anticipo per permettere agli stilisti di adeguarsi e di adeguare le nuove collezioni a tessuti e materiali ritenuti più consoni. Il divieto, a titolo “esemplificativo ma non esaustivo”, precisa il comunicato dello stesso CFDA, riguarda pellicce di visone, coniglio, agnello karakul, volpe, cincillà, coyote e cane procione. Ci sarà la sola eccezione di pellicce ottenute dalle comunità indigene attraverso pratiche tradizionali di caccia di sussistenza (ovvero, la parte rimanente degli animali consumati come cibo).