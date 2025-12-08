Logo Tgcom24
ANNUNCIO STORICO

Stop alle pellicce animali dalla Fashion Week di New York: e a Milano?

Dopo Londra, la decisione anche per le sfilate nella Grande Mela. In Italia il passo anticipato da alcuni brand

08 Dic 2025 - 22:56
Le pellicce in passerella negli anni Novanta e Duemila: Naomi Campbell e Claudia Schiffer in due look d'archivio © Afp

Le pellicce in passerella negli anni Novanta e Duemila: Naomi Campbell e Claudia Schiffer in due look d'archivio © Afp

Stop alle pellicce animali dalla prossima stagione. Come Londra, anche la New York Fashion Week ha annunciato una decisione inequivocabile. Si partirà dalla prossima edizione, in programma il prossimo settembre. C’è da vedere ora se anche Milano e Parigi seguiranno ufficialmente l’esempio.  

Stop alle pellicce: New York come Londra

 Durante la prossima Fashion Week di New York non ci sarà, dunque, più spazio per creazioni ricavate da animali. Il divieto comprende capi realizzati integralmente o che abbiano parti e inserti di pellicce provenienti da animali allevati o catturati, uccisi appositamente per essere scuoiati. E varrà sia in passerella, sia durante gli eventi previsti sul calendario ufficiale, sui social o sul sito web del Council of Fashion Designers of America (CFDA), che organizza la manifestazione.  

Quali pellicce saranno vietate?

 L’annuncio è stato dato con dieci mesi di anticipo per permettere agli stilisti di adeguarsi e di adeguare le nuove collezioni a tessuti e materiali ritenuti più consoni. Il divieto, a titolo “esemplificativo ma non esaustivo”, precisa il comunicato dello stesso CFDA, riguarda pellicce di visone, coniglio, agnello karakul, volpe, cincillà, coyote e cane procione. Ci sarà la sola eccezione di pellicce ottenute dalle comunità indigene attraverso pratiche tradizionali di caccia di sussistenza (ovvero, la parte rimanente degli animali consumati come cibo). 

Le settimane della moda nel mondo contrarie alle pellicce vere

 L'iniziativa nasce da una interlocuzione che prosegue ormai da anni con le organizzazioni Humane World for Animals e Collective Fashion Justice. La decisione si allinea a quella della London Fashion Week, che ha interrotto la promozione delle pellicce già nel 2023, così come alle settimane della moda di Copenhagen, Berlino, Stoccolma, Amsterdam, Helsinki e Melbourne.  

E in Italia?

 Negli ultimi anni nel nostro Paese si sono susseguiti gli annunci di numerosi brand e maison che hanno scelto di bandire le pellicce dalle proprie collezioni, inserendo spesso alternative sintetiche. Tra questi Giorgio Armani, Gucci, Prada, Versace, Herno

