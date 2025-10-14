Logo Tgcom24
UNA FUORICLASSE ASSOLUTA

Fendi, perché la direzione creativa a Maria Grazia Chiuri può fare la differenza

Uno dei più grandi talenti della moda alla guida della storica maison romana fondata da cinque sorelle. Tra visione e impegno, creatività e futuro

14 Ott 2025 - 22:02
Maria Grazia Chiuri, nuova direttrice creativa di Fendi © Afp

Maria Grazia Chiuri, nuova direttrice creativa di Fendi © Afp

E Fendi calò l'asso. La notizia che il mondo della moda si aspettava - e in cui sperava - ha avuto conferma in un comunicato ufficiale: Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa della maison romana e presenterà la sua prima collezione, dedicata all'autunno inverno 2026-2027, nell'ambito della Milano Fashion Week del febbraio prossimo.   

Maria Grazia Chiuri da Fendi, perché è una grande notizia

 Un cambiamento importante per la maison dalla doppia F, che vede ora - dallo scorso primo ottobre - alla presidenza onoraria Silvia Venturini Fendi. "Il ruolo di un direttore creativo non è più semplicemente quello di disegnare splendidi abiti ma di curare una cultura e riflettere il mondo in cui viviamo - ha spiegato Ramon Ros, presidente e amministratore delegato di Fendi -. Il suo talento e la sua visione saranno fondamentali per consolidare la tradizione, plasmare i futuri talenti della maison e approfondire il nostro impegno per l'artigianalità italiana".  

Chi è Maria Grazia Chiuri

 Un passato alla direzione creativa di Valentino con Pierpaolo Piccioli (che ha debuttato alla grande da Balenciaga durante l'ultima Fashion Week di Parigi) e prima donna al timone della linea donna di Dior, dove ha lavorato per nove anni, fino allo scorso maggio. "Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi - ha affermato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del Gruppo LVMH -. Circondata dai team di Fendi e in una città che le è cara, contribuirà al rinnovamento artistico e al futuro successo della maison, perpetuando al contempo il suo patrimonio unico". 

Maria Grazia Chiuri direttrice creativa di Fendi: cosa aspettarsi?

 Un ritorno "con onore e gioia - ha condiviso sui social la stessa designer 61enne -, avendo avuto il privilegio di iniziare la mia carriera sotto la guida delle fondatrici della casa, le cinque sorelle Fendi. È sempre stata una fucina di talenti e un punto di partenza per molti creativi del settore, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di promuovere e coltivare generazioni di visione e abilità. Sono grata al signor Arnault per avermi affidato il compito di contribuire a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa straordinaria azienda fondata da donne".  

Applausi per Maria Grazia Chiuri al termine della sfilata di presentazione della collezione Dior Haute Couture primavera estate 2025, nel gennaio scorso a Parigi

Fendi e Maria Grazia Chiuri, perché sarebbe un ritorno perfetto

Silvia Venturini Fendi in una foto d'archivio, al termine di una sfilata di Fendi

Fendi, Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa: sarà presidente onorario

