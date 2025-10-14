Fendi, perché la direzione creativa a Maria Grazia Chiuri può fare la differenza

Un passato alla direzione creativa di Valentino con Pierpaolo Piccioli (che ha debuttato alla grande da Balenciaga durante l'ultima Fashion Week di Parigi) e prima donna al timone della linea donna di Dior, dove ha lavorato per nove anni, fino allo scorso maggio. "Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi - ha affermato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del Gruppo LVMH -. Circondata dai team di Fendi e in una città che le è cara, contribuirà al rinnovamento artistico e al futuro successo della maison, perpetuando al contempo il suo patrimonio unico".