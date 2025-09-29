Fendi, Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa: sarà presidente onorario

La designer rappresenta la terza generazione della famiglia fondatrice della storica maison romana. Dal 1992 al 2019 ha affiancato Karl Lagerfeld nella direzione artistica. Dal 1994 è stata responsabile delle linee accessori e uomo e, più recentemente, della linea donna. ''Sono stati anni entusiasmanti che ho percorso anche in nome di mia nonna Adele, mia madre Anna, e le sue sorelle. Il mio pensiero va a Karl, maestro straordinario che mi ha onorato di collaborare con lui insegnandomi l'arte della condivisione, qualità identitaria nella storia al femminile della mia famiglia, ma anche a coltivare e proteggere la mia visione creativa per poi volare da sola. È stato per me un meraviglioso viaggio, anche dal punto di vista umano, il legame con Karl Lagerfeld, poi con Kim Jones, e da ultimo ma non meno importante quello con il mio fantastico team, divenuto negli anni per me parte della mia famiglia'', ha affermato.