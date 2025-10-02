Fendi e Maria Grazia Chiuri, perché sarebbe un ritorno perfetto

Fashion Week, le borse e i look più belli dalla sfilata di Fendi
© Catwalk Pictures | Fendi, collezione primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Fendi, collezione primavera estate 2026
La maison romana potrebbe affidare la direzione creativa alla designer 61enne, ex Dior e Valentino e dalla visione della moda femminile “impegnata”
Applausi per Maria Grazia Chiuri al termine della sfilata di presentazione della collezione Dior Haute Couture primavera estate 2025, nel gennaio scorso a Parigi © IPA
Fendi potrebbe aver già deciso a chi affidare la sua direzione creativa dopo il nuovo ruolo di Silvia Venturi Fendi alla presidenza onoraria della maison romana. E si tratterebbe di un gradito ritorno a casa.
Potrebbe essere infatti Maria Grazia Chiuri la prescelta alla guida della casa di moda che ha sede nel Palazzo della Civiltà Italiana, il “Colosseo Quadrato”, nel quartiere romano dell’Eur. Un passato alla direzione creativa di Valentino con Pierpaolo Piccioli (di cui è atteso il debutto da Balenciaga nella sfilata di domenica prossima, 5 ottobre, a Parigi) e prima donna al timone della linea donna di Dior, dove ha lavorato per nove anni, fino allo scorso maggio.
Il primo "atto creativo" a fare clamore risale alla sua prima sfilata per Dior, nell'ottobre 2016: una semplice t-shirt bianca con la scritta "We Should All Be Feminists" (Dovremmo essere tutti femministi) in lettere nere, frase presa in prestito dalla scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. È arrivato poi tanto altro impegno per la 61enne designer romana, tante visioni da raccontare e una moda che ha saputo farsi manifesto, profondamente dalla parte delle donne e dove il femminile è protagonista. Un approccio diverso verso il potere e il bene comune.
Il percorso di Maria Grazia Chiuri nella maison della doppia F è invece iniziato nel 1989, dove ha contribuito alla progettazione di pezzi iconici come la celebre borsa Baguette. Il suo ritorno potrebbe ora assumere un significato importante nell'evoluzione del brand, che sta celebrando quest’anno il suo centenario. Oltre al suo, si stanno tuttavia ipotizzando anche altri nomi: Francesco Risso, ex Marni, e Willy Chavarria, una star in America, premiato a Milano in occasione degli ultimi CNMI Sustainable Fashion Awards.
© Catwalk Pictures | Fendi, collezione primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Fendi, collezione primavera estate 2026
Commenti (0)