Valentino, perché l'outfit di Anna Wintour ai funerali è stato criticato

"Non è a una sfilata". Giudicati più in linea con le circostanze i look di Donatella Versace e dei colleghi stilisti, di Anne Hathaway e Olivia Palermo

23 Gen 2026 - 17:34
Ai funerali di Valentino, celebrati a Roma, l'attenzione si è inevitabilmente concentrata anche sui look indossati da alcuni dei partecipanti alle esequie con cui è stato dato l'addio al grande couturier, scomparso all'età di 93 anni. Tra le reazioni più vibranti sui social, le critiche mosse all'outfit di Anna Wintour, la regina della moda mondiale, tra i primi a varcare l'ingresso della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri: "Non è a una sfilata". 

Addio Valentino, i look dei vip sotto la lente dei social

 La donna più potente del fashion system, per 37 anni direttrice di Vogue America, direttrice artistica di Condé Nast, dal 1995 madrina del Met Gala. Ad Anna Wintour è stato contestata l'appropriatezza del suo outfit: il collo a scialle di pelliccia, le vistose collane girocollo con le pietre colorate, il rossetto rosso acceso non si addicono al dress code ritenuto adatto a un funerale. Più in linea con le circostanze la sobrietà total black delle attrici Anne Hathaway, Olivia Palermo (con veletta) e della collega (ed ex modella) Elizabeth Hurley, così come l'abito nero indossato dalla stilista Donatella Versace. Impeccabili anche i designer Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele e Tom Ford. A nascondere la commozione, indossati da tutti grandi occhiali da sole.

Addio Valentino, da Anna Wintour ad Anne Hathaway: la moda e le star

© Afp | Addio Valentino, i funerali a Roma: Anne Hathaway
Come vestirsi a un funerale?

 Avevamo colto, a riguardo, una lezione di stile da Kate Middleton. Presentarsi in maniera composta, rispettosa e non troppo vistosa è essenziale in circostanze solenni e formali. Per prendere parte a una cerimonia funebre vanno prediletti abiti sobri e di colore scuro - nero, grigio, blu -. Al bando, quindi, nuance vivaci e fantasie, scollature, nude look e trasparenze. Braccia e gambe vanno coperte: per le gonne, la lunghezza dovrebbe andare da sotto al ginocchio in giù. Ci vorrebbero sempre anche i collant. Le donne possono prediligere abiti e tailleur, gli uomini un completo scuro, con camicia bianca e cravatta neutra.  

La scelta degli accessori e il make up

 Vanno indossate con cura scarpe e borse. Le prime devono essere chiuse in punta e comode, le seconde meglio se di piccole dimensioni e senza dettagli vistosi. Anche i gioielli devono essere discreti e poco appariscenti. Last but not least, un accenno al make up: il trucco sul viso deve essere leggero, poco marcato, molto naturale. La palette da prediligere, meglio nei toni del nude. La manicure curata, possibilmente senza smalto o nei toni del rosa chiaro, bianco lattiginoso o trasparente. 

