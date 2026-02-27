Gucci by Demna, una sexy sfilata revival con Kate Moss in perizoma

Ispirate dall’opera d’arte omonima di Sandro Botticelli esposta alla Galleria degli Uffizi di Firenze (e che ha ispirato il celebre motivo Flora della maison), le proposte maschili e femminili per l’autunno inverno 2026 si fondano su un principio di pragmatismo: creare oggetti desiderabili e autentici, capaci di accontentare persone diverse. La collezione introduce un nuovo vocabolario di silhouette, texture e materiali, da cui scaturisce un’idea di leggerezza, naturalezza e comfort. Punto forte sono abiti scivolati e minidress seamless, senza cuciture e termosaldati, con volumi tagliati il più vicino possibile al corpo. Il tessuto da calzetteria, indossato con un’attitudine da femme fatale, la fa da padrone. La sartorialità, morbida e fluida, prende forma in tessuti dall’effetto liquido, contaminata da una sensibilità streetwear attraverso giacche scollate e pantaloni con tasche orizzontali che inducono una postura precisa. Nuove forme di abbigliamento e ricami di piume voluminosi che profilano bubble blouson avvolgenti, bomber e shearling intarsiati. Pelli preziose, morbide e flessibili, donano naturalezza a giacche biker, pantaloni aderenti e stole circolari. Top aderenti e spacchi vertiginosi.