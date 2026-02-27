LO SHOW PIÙ ATTESO

Gucci by Demna, una sexy sfilata revival con Kate Moss in perizoma

Forte il richiamo agli anni sotto la guida di Tom Ford. Punto forte della collezione, abiti scivolati e minidress senza cuciture

27 Feb 2026 - 21:38
Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027 © Ufficio stampa/Instagram Gucci

Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027 © Ufficio stampa/Instagram Gucci

Gucci, il vangelo secondo Demna. La prima sfilata ufficiale da quando il designer di origini georgiane ha assunto la direzione creativa della maison è stata tra gli eventi più attesi di questa Milano Fashion Week. In passerella forte e nitido il richiamo agli anni in cui al timone del marchio fiorentino c’era Tom Ford ma anche tanto altro ancora.  

Leggi anche
Generation Gucci, la collezione pre-fall 2026 (photographer: Demna, make up: Sam Visser, hair: Anthony Turne)

Gucci, la sfilata che non c'è mai stata: i look anni '90 di Demna

Gucci: La Famiglia

Gucci "brucia" le sfilate di Milano: lanciata la prima collezione di Demna

Gucci, la prima sfilata ufficiale di Demna

 “Un anno fa iniziava il mio viaggio alla scoperta della gucciness”, ha spiegato in una lettera lo stesso direttore creativo, che in questa collezione co-ed (uomo e donna) per il prossimo autunno inverno pare coincida molto con la sexyness, una certa attitudine alla sensualità, al fascino erotico, alla seduzione. “Gucci è dramma, passione, eccesso, contraddizione, odio e amore, trionfo e sconfitta, trionfo e vulnerabilità, perseveranza, caos, genio – prosegue lo stesso Demna –. Qualsiasi qualità si possa attribuire all’essere umano descrive anche Gucci”. 

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Tra gli ospiti della prima sfilata di Demna, l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele (ora di Valentino) e Donatella Versace

Gucci by Demna, la collezione “Primavera”

 Ispirate dall’opera d’arte omonima di Sandro Botticelli esposta alla Galleria degli Uffizi di Firenze (e che ha ispirato il celebre motivo Flora della maison), le proposte maschili e femminili per l’autunno inverno 2026 si fondano su un principio di pragmatismo: creare oggetti desiderabili e autentici, capaci di accontentare persone diverse. La collezione introduce un nuovo vocabolario di silhouette, texture e materiali, da cui scaturisce un’idea di leggerezza, naturalezza e comfort. Punto forte sono abiti scivolati e minidress seamless, senza cuciture e termosaldati, con volumi tagliati il più vicino possibile al corpo. Il tessuto da calzetteria, indossato con un’attitudine da femme fatale, la fa da padrone. La sartorialità, morbida e fluida, prende forma in tessuti dall’effetto liquido, contaminata da una sensibilità streetwear attraverso giacche scollate e pantaloni con tasche orizzontali che inducono una postura precisa. Nuove forme di abbigliamento e ricami di piume voluminosi che profilano bubble blouson avvolgenti, bomber e shearling intarsiati. Pelli preziose, morbide e flessibili, donano naturalezza a giacche biker, pantaloni aderenti e stole circolari. Top aderenti e spacchi vertiginosi.  

Fashion Week, Gucci: i best look della prima sfilata di Demna

1 di 29
© Ufficio stampa | Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027
© Ufficio stampa | Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027
© Ufficio stampa | Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027

© Ufficio stampa | Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027

© Ufficio stampa | Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027

Leggi anche
Gucci, “The Tiger” - Demi Moore, Edward Norton, Kendall Jenner e altre star e super top nel cast del mini film

Fashion Week, per il film di Gucci una parata di star di Hollywood

Gucci Shift Reader, uno scatto della nuova campagna dedicata alla nuova sneaker della maison dalla doppia G

Gucci, il primo tocco di Demna nelle foto della nuova campagna?

Il finale di sfilata con Kate Moss

 Menzione speciale dedicata al finale di sfilata, affidato a un abito dalla schiena nuda indossato da Kate Moss che rivela un perizoma GG in oro bianco, tempestato di dieci carati di diamanti.

Leggi anche

Gucci, che svolta: Demna da Balenciaga nuovo direttore artistico

Applausi per Maria Grazia Chiuri, oggi al timone di Fendi, al termine della sfilata Dior Haute Couture primavera estate 2025 nel gennaio 2025 a Parigi

Milano Fashion Week donna, 3 sfilate da non perdere e dove seguirle

gucci
sfilata
kate moss