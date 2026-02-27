Gucci by Demna, una sexy sfilata revival con Kate Moss in perizoma

Fashion Week, Gucci: i best look della prima sfilata di Demna
Forte il richiamo agli anni sotto la guida di Tom Ford. Punto forte della collezione, abiti scivolati e minidress senza cuciture
Gucci, il vangelo secondo Demna. La prima sfilata ufficiale da quando il designer di origini georgiane ha assunto la direzione creativa della maison è stata tra gli eventi più attesi di questa Milano Fashion Week. In passerella forte e nitido il richiamo agli anni in cui al timone del marchio fiorentino c’era Tom Ford ma anche tanto altro ancora.
“Un anno fa iniziava il mio viaggio alla scoperta della gucciness”, ha spiegato in una lettera lo stesso direttore creativo, che in questa collezione co-ed (uomo e donna) per il prossimo autunno inverno pare coincida molto con la sexyness, una certa attitudine alla sensualità, al fascino erotico, alla seduzione. “Gucci è dramma, passione, eccesso, contraddizione, odio e amore, trionfo e sconfitta, trionfo e vulnerabilità, perseveranza, caos, genio – prosegue lo stesso Demna –. Qualsiasi qualità si possa attribuire all’essere umano descrive anche Gucci”.
Tra gli ospiti della prima sfilata di Demna, l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele (ora di Valentino) e Donatella Versace
Ispirate dall’opera d’arte omonima di Sandro Botticelli esposta alla Galleria degli Uffizi di Firenze (e che ha ispirato il celebre motivo Flora della maison), le proposte maschili e femminili per l’autunno inverno 2026 si fondano su un principio di pragmatismo: creare oggetti desiderabili e autentici, capaci di accontentare persone diverse. La collezione introduce un nuovo vocabolario di silhouette, texture e materiali, da cui scaturisce un’idea di leggerezza, naturalezza e comfort. Punto forte sono abiti scivolati e minidress seamless, senza cuciture e termosaldati, con volumi tagliati il più vicino possibile al corpo. Il tessuto da calzetteria, indossato con un’attitudine da femme fatale, la fa da padrone. La sartorialità, morbida e fluida, prende forma in tessuti dall’effetto liquido, contaminata da una sensibilità streetwear attraverso giacche scollate e pantaloni con tasche orizzontali che inducono una postura precisa. Nuove forme di abbigliamento e ricami di piume voluminosi che profilano bubble blouson avvolgenti, bomber e shearling intarsiati. Pelli preziose, morbide e flessibili, donano naturalezza a giacche biker, pantaloni aderenti e stole circolari. Top aderenti e spacchi vertiginosi.
Menzione speciale dedicata al finale di sfilata, affidato a un abito dalla schiena nuda indossato da Kate Moss che rivela un perizoma GG in oro bianco, tempestato di dieci carati di diamanti.