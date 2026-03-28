Lady Gaga compie 40 anni: la carriera di una popstar leggendaria

Accanto alla carriera nella musica, Lady Gaga ne ha costruita una anche nel mondo del cinema. I suoi primi ruoli sono arrivati nei film "Machete Kills", "Muppets 2 - Ricercati" e "Sin City - Una donna per cui uccidere". Nel 2016 ha ottenuto un Golden Globe per la sua interpretazione in "American Horror Story: Hotel". Il 2018 ha segnato un punto di svolta con "A Star Is Born", diretto e interpretato da Bradley Cooper: Gaga ha interpretato Ally, una cantante emergente, ed è stata nominata all'Oscar come Miglior Attrice, vincendo nella categoria Miglior canzone originale con "Shallow". Nel 2021, nei panni di Patrizia Reggiani in "House of Gucci" di Ridley Scott, ha mostrato ancora una volta il suo talento drammatico. Si può dire lo stesso per la sua interpretazione di Harley Quinn nel film del 2024 "Joker: Folie à Deux". A ottobre 2025 è stata avvistata a Milano sul set del sequel de "Il diavolo veste Prada", confermando il suo impegno anche nel cinema internazionale.