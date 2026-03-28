Lady Gaga compie 40 anni: la carriera di una popstar leggendaria
La ricorrenza rappresenta l'occasione perfetta per riepilogare le tappe principali della sua ascesa verso il successo
Lady Gaga - Migliore album vocale pop (Mayhem) e Migliore canzone dance/pop (Abracadabra) © IPA
Lady Gaga compie 40 anni. La pop star, il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York il 28 marzo 1986 da un padre italoamericano e da una madre canadese. Oltre a imporsi nel mondo della musica, diventando per certi versi l'erede di Madonna, è riuscita a fare strada anche nel cinema, partecipando a pellicole acclamate come "A Star is Born", "House of Gucci" e "Joker: Folie à Deux". Ripercorriamo le tappe più importanti del percorso che le ha permesso di diventare una delle celebrità più riconoscibili di sempre.
La carriera di Lady Gaga
Dopo aver abbandonato la Tisch School of the Arts dell'Università di New York, la cantante ha iniziato a esibirsi nei locali della Grande Mela e nel 2005 ha fondato la Stefani Germanotta Band. Il suo talento le ha permesso di farsi notare e di ottenere il suo primo contratto con l'etichetta Interscope Records, per conto della quale ha scritto i testi di alcune canzoni di Fergie, delle Pussycat Dolls e di Britney Spears.
L'ascesa
Nel 2008 è arrivato il debutto con il nome d'arte Lady Gaga, ispirato alla celebre canzone dei Queen
"Radio Ga Ga". Con il brano "Just Dance" è balzata sulla cresta dell'onda ed è riuscita a restarci anche in seguito all'uscita dell'album The Fame, che ha vinto un Grammy Award come miglior album dance/elettronico. Inoltre, ai People's Choice Awards la popstar ha ricevuto il premio come "Nuovo artista preferito". Con il passare del tempo vari brani tratti dal primo album e dai progetti musicali successivi sono diventati delle hit, tra cui "Poker Face", "Alejandro", "Bad Romance" e "Paparazzi".
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Il secondo disco, Born This Way, è uscito nel 2011 ed è diventato in brevissimo tempo un successo mondiale, confermando la popolarità di Lady Gaga come icona della musica pop. Altri due album, "Artpop" e "Joanne" sono usciti, rispettivamente, nel 2013 e nel 2016.
Dal Super Bowl agli ultimi album
Nel 2017 Lady Gaga si è esibita durante l'intervallo del Super Bowl, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno negli Stati Uniti, raggiungendo un nuovo picco nella sua carriera già ricca di allori. Durante lo stesso anno ha anche partecipato al festival Coachella.
Gli album più recenti sono usciti nel 2020 e nel 2025: si tratta di "Chromatica" e "Mayhem". Oltre ai dischi classici sono uscite anche delle raccolte, dei remix e delle colonne sonore, oltre a quattro EP: "The Cherrytree Sessions", "Hitmixes", "The Fame Monster" e "A Very Gaga Holiday".
La carriera cinematografica
Accanto alla carriera nella musica, Lady Gaga ne ha costruita una anche nel mondo del cinema. I suoi primi ruoli sono arrivati nei film "Machete Kills", "Muppets 2 - Ricercati" e "Sin City - Una donna per cui uccidere". Nel 2016 ha ottenuto un Golden Globe per la sua interpretazione in "American Horror Story: Hotel". Il 2018 ha segnato un punto di svolta con "A Star Is Born", diretto e interpretato da Bradley Cooper: Gaga ha interpretato Ally, una cantante emergente, ed è stata nominata all'Oscar come Miglior Attrice, vincendo nella categoria Miglior canzone originale con "Shallow". Nel 2021, nei panni di Patrizia Reggiani in "House of Gucci" di Ridley Scott, ha mostrato ancora una volta il suo talento drammatico. Si può dire lo stesso per la sua interpretazione di Harley Quinn nel film del 2024 "Joker: Folie à Deux". A ottobre 2025 è stata avvistata a Milano sul set del sequel de "Il diavolo veste Prada", confermando il suo impegno anche nel cinema internazionale.