Fan svengono sotto il palco di Lady Gaga: lei ferma tutto per i soccorsi

Durante la tappa del "The Mayhem Ball Tour" ad Anversa alcuni spettatori si sono sentiti male
© Da video
Momenti di paura durante la tappa del The Mayhem Ball Tour di Lady Gaga ad Anversa, in Belgio. Alcuni fan sono infatti svenuti e la popstar ha immediatamente interrotto il live per assicurarsi che stessero bene. Stop, fermatevi. Va tutto bene? Che succede? Aspettate solo un minuto".
Rivolgendosi al pubblico, ha chiesto comprensione per la situazione delicata: "Vi chiedo di avere un po’ di pazienza, così possiamo assicurarci che stiano tutti bene. Portate dell’acqua. Sta bene adesso? Assicuratevi che stia meglio, portatela nel backstage". Durante una performance al pianoforte ha ribadito dal palco il suo forte attaccamento ai suoi Little Monsters, la fan base che la supporta in tutto il mondo. "Alcuni di voi fanno parte della mia vita da quasi venti anni e quindi sapete quanto siete importanti per me, ha sottolineato. Mi chiedevo se poteste farmi una promessa. Ho intenzione di fare musica per molto, molto tempo ancora. Quindi se tra vent’anni tornerò di nuovo, verrete al mio concerto?". Un augurio che aveva già espresso in occasione del live di Milano a ottobre.
VIDEO: Lady Gaga detiene su show en Antwerp para ayudar a una fan pic.twitter.com/poiYhT7UaS— LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) November 12, 2025
Secondo alcuni dei presenti la causa sarebbe da imputare al caldo e ai prezzi esagerati delle bottigliette d'acqua, Un altro ragazzo si è sentito male ed è svenuto proprio accanto a me. Gli abbiamo preso un piccolo ventilatore portatile e dell’acqua in fretta. La colpa è dell’arena e dei prezzi che hanno delle bibite e soprattutto dell’acqua. C’era troppo caldo e per molti era impossibile anche bere qualcosa. L’organizzazione non era delle migliori, ma il team di Gaga ha risolto tutto", hanno scritto alcuni utenti su X.
I fan di Anversa non sono però gli unici ad aver perso i sensi di fronte al loro idolo. Un altro utente ha ricordato infatti la sua brutta esperienza al concerto il Spagna: "A Barcellona sono svenuto e ho visto un altro ragazzo completamente privo di sensi portato fuori dal palazzetto. È davvero assurdo come succeda questo in ogni arena, non possono far stare la gente in piedi per ore e ore senza acqua, è una follia. Ti fanno portare al massimo una bottiglietta piccola da mezzo litro e all’ingresso ti tolgono i tappi, così sei costretto a berla subito. Una volta entrati nell’arena, siamo stati subito portati sotto al palco, dove non si poteva prendere da bere. Ero solo e non avevo nessuno che potesse aiutarmi".