Lady Gaga cancella all'improvviso lo show a Miami

Lady Gaga ha appena lanciato il nuovo singolo "The Dead Dance" e il videoclip segna la prima collaborazione con il visionario regista Tim Burton, che ha girato all’Isola delle Bambole in Messico (Isla de las Muñecas). Il video si muove tra atmosfere in bianco e nero per poi passare al colore, tra bambole paurose e la performance incredibile di Gaga. La clip è stata prodotta da Lady Gaga e Michael Polansky, insieme a Burton e Natalie Testa. I costumi sono stati realizzati da Colleen Atwood, mentre le coreografie da Parris Goebel e Corey Baker. Prodotto da Gaga insieme ad Andrew Watt e Cirkut, Gaga ha presentato il nuovo singolo “The Dead Dance” e ha raccontato: "L'ispirazione per ‘The Dead Dance’ è stata una rottura, e il brano parla di come ci sentiamo a volte quando una relazione finisce, di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di provare speranza nell'amore. Il brano ha un ritmo davvero cool e funky. Ed è allora che la canzone non parla più solo della relazione, ma anche del divertirsi con gli amici dopo aver vissuto un'esperienza difficile e straordinaria".