Spettacolo
Pochi minuti prima del concerto

Lady Gaga cancella all'improvviso lo show a Miami

La pop star si è scusata sui social: "Non voglio rischiare danni permanenti alle corde vocali"

05 Set 2025 - 08:37
© IPA

© IPA

Salta pochi minuti prima dell'inizio per problemi alla voce il concerto di Lady Gaga a Miami. La pop star avrebbe dovuto esibirsi con il suo "Mayhem Ball tour" al Kaseya Center, ma durante le prove del giorno prima e poi durante il warm up prima dello show, si è accorta che la voce era sotto sforzo. "Non voglio rischiare danni permanenti alle corde vocali", ha detto l'artista.

Le scuse sui social

 "Ciao a tutti - ha scritto su Instagram - mi dispiace davvero ma devo rimandare il concerto di stasera a Miami... sia il mio medico che il mio coach vocale mi hanno consigliato di non esibirmi per non correre rischi". Ha aggiunto che anche se si tratta di una decisione dolorosa, non può rischiare di causare danni permanenti alle sue corde vocali visto che esibisce dal vivo tutte le sere. "Spero possiate perdonarmi - ha concluso - e accettare le mie più sincere scuse". Gli organizzatori hanno annunciato che la tappa di Miami sarà riprogrammata prima possibile. Nel frattempo Gaga è attesa anche oltreoceano, in Italia si esibirà a Milano il 19 e 20 ottobre.

Il video del nuovo singolo

 Lady Gaga ha appena lanciato il nuovo singolo "The Dead Dance" e il videoclip segna la prima collaborazione con il visionario regista Tim Burton, che ha girato all’Isola delle Bambole in Messico (Isla de las Muñecas). Il video si muove tra atmosfere in bianco e nero per poi passare al colore, tra bambole paurose e la performance incredibile di Gaga. La clip è stata prodotta da Lady Gaga e Michael Polansky, insieme a Burton e Natalie Testa. I costumi sono stati realizzati da Colleen Atwood, mentre le coreografie da Parris Goebel e Corey Baker. Prodotto da Gaga insieme ad Andrew Watt e Cirkut, Gaga ha presentato il nuovo singolo “The Dead Dance” e ha raccontato: "L'ispirazione per ‘The Dead Dance’ è stata una rottura, e il brano parla di come ci sentiamo a volte quando una relazione finisce, di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di provare speranza nell'amore. Il brano ha un ritmo davvero cool e funky. Ed è allora che la canzone non parla più solo della relazione, ma anche del divertirsi con gli amici dopo aver vissuto un'esperienza difficile e straordinaria".

