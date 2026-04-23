Maggie Gyllenhaal presidente della Giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia
La regista e attrice statunitense: "Sono entusiasta e onorata". Il direttore artistico Barbera: "Incarna un percorso artistico di rara coerenza, costruito con intelligenza e coraggio"
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Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal a presiedere la Giuria internazionale della 83a Mostra del Cinema di Venezia (2-12 settembre), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.
Gyllenhaal: "Sono entusiasta e onorata"
"Sono entusiasta di accettare l'invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest'anno - afferma Gyllenhaal in una nota -. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione".
Barbera: "Gyllenhaal incarna un percorso artistico di rara coerenza"
Per il direttore artistico Alberto Barbera, "Maggie Gyllenhaal incarna un percorso artistico di rara coerenza, costruito nel tempo con intelligenza e coraggio. Attrice capace di dare voce a personaggi scomodi e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con The Lost Daughter (La figlia oscura), premiato proprio a Venezia nel 2021 per la migliore sceneggiatura. Il suo sguardo sul cinema -insieme intellettuale e viscerale - trova ulteriore conferma nel recente The Bride! (La sposa!, 2026), che ne consolida la statura di filmmaker originale". Non solo: "Averla alla guida della nostra giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che è da sempre il cuore della Mostra", ha aggiunto Barbera.
La Giuria internazionale
La Giuria internazionale, presieduta da Gyllenhaalm, sarà composta complessivamente da un massimo di 7 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, ed è chiamata a scegliere i lungometraggi in concorso ai quali saranno assegnati i seguenti premi ufficiali: Leone d'oro per il miglior film, Leone d'argento - Gran Premio della Giuria, Leone d'argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. La premiazione avrà luogo nella serata conclusiva (12 settembre).