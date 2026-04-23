Maggie Gyllenhaal presidente della Giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia

"Sono entusiasta di accettare l'invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest'anno - afferma Gyllenhaal in una nota -. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione".