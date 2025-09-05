A Venezia 2025 Stefano Sollima porta la serie sul Mostro di Firenze: "L'orrore va raccontato"

Alla Mostra del Cinema di Venezia Stefano Sollima ha portato in anteprima Fuori Concorso la serie "Il Mostro", sulle prime fasi delle indagini dedicate al Mostro di Firenze, e in particolare alla pista sarda esplorata prima che entrassero nell'inchiesta Pacciani e i "compagni di merende". "Non puoi sottrarti dal raccontare l'orrore, che è parte della storia. Abbiamo dovuto vedere immagini che non volevamo vedere", ha raccontato il regista che ha firmato serie come "Romanzo Criminale" e "Gomorra" e film come "Acab", "Suburra", "Adagio", che poi ha spiegato: "Pensavamo fosse necessario riraccontare la storia del Mostro e per fortuna c'è venuta un'idea che ci ha guidato, non tanto fare la caccia al mostro ma dedicare un episodio monografico a ognuno dei sospetti. Una cosa che permetteva di non sposare una tesi ma raccontarle tutte, esplorando la storia così come è successa".