Lo sceneggiatore Noah Oppenheim ha quindi spiegato: "Abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura un paio di anni fa, ma la storia riflette la realtà del nostro mondo dall'inizio dell'era nucleare. Il mondo è sempre instabile ed è un miracolo che non sia ancora accaduto nulla". Il protagonista Idris Elba, che interpreta il ruolo del presidente degli Stati Uniti, ha focalizzato la storia sull'isolamento: "Abbiamo realizzato una pressione molto realistica come se fossimo stati in un documentario. Sul coraggio penso che non potrei fare il politico perché non avrei la capacità di prendere decisioni così gravi", ha detto. "La storia è molto realistica, fatta in una situazione di isolamento. Volevamo rappresentare la pressione di questi 18 minuti, abbiamo capito la vera reazione che ci sarebbe stata in una situazione simile. Cosa ho imparato? Che non avrei il coraggio di buttarmi in politica".