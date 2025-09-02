A Venezia 2025 la svolta drammatica di Dwayne Johnson: "Non sono solo da box office"

Come ha fatto "The Wrestler" con Mickey Rourke, anche questo è un biopic che va oltre il ring. "Ho conosciuto Mark quando facevo wrestling, per me era un eroe. Ho da sempre un grande rispetto per la sua carriera", dice The Rock. E ancora: "Mark Kerr è stato il più grande lottatore del mondo, ma questo film non parla solo di lotta: è una storia d'amore verso questo sport e una storia d'amore tra Mark e Dawn. Nel film si raccontano i sacrifici e l'impegno per riuscire a dare il massimo sul ring. Come sapete, Mark è andato due volte in overdose, ed è fortunato a essere ancora vivo. Anche per questo che questa storia è così speciale".