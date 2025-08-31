Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Speciale Mostra Cinema Venezia
La quinta giornata

Venezia 2025, Jude Law nei panni di Putin: "Non temo ripercussioni"

L'attore è il protagonista del film "Il Mago del Cremlino" di Olivier Assayas

31 Ago 2025 - 14:26
1 di 7
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

A Venezia 2025 è il giorno di Jude Law. L'attore veste i panni di Putin nel film "Il Mago del Cremlino" di Olivier Assayas con Paul Dano e Alicia Vikander, in concorso all'82esima Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia. "Non temo ripercussioni", sottolinea l'attore.

La trama del film

 Il film, tratto dal romanzo di Giuliano da Empoli, con la sceneggiatura scritta dal regista insieme a Emmanuel Carrère, racconta, tra verità e finzione, l'ascesa di Putin (Jude Law) attraverso le vicende del suo spin doctor Vadim Baranov (Paul Dano), ispirato al suo ex consigliere Vladislav Surkov.

Law il ruolo di Putin

 "Paura di Putin? "Non ho certo pensato a ripercussioni, mi sono messo nelle mani di Olivier per raccontare senza polemiche un personaggio all'interno di una storia molto più grande", sottolinea Law. E ancora l'attore, parlando della difficoltà più grande nell'interpretare il presidente della Russia: "La cosa più difficile è stato rappresentare il suo volto pubblico da cui non trapela nulla e mostrare comunque emozioni. Ho dovuto adottare una recitazione interiore".

Le parole del regista

 "Il Mago del Cremlino non è un film sull'ascesa di un uomo - sottolinea il regista Olivier Assayas - né sulla forza con cui viene imposto il potere o sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica allo stesso tempo, nuovamente soggiogata dal totalitarismo. È piuttosto una riflessione sulla politica moderna, o meglio, sulle cortine fumogene dietro cui essa si nasconde oggi: cinica, ingannevole e tossica". 

Ti potrebbe interessare

mostra del cinema di venezia
cinema
jude law

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema