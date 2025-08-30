Venezia 2025, Guillermo Del Toro: "Frankenstein è un film d'amore che invita a restare umani"

Il regista ha spiegato di avere voluto costruire fisicamente i set per far reagire in modo realistico gli attori agli ambienti. Jacob Elordi che interpreta la creatura ha rivelato che:" La creatura ha un accento dello Yorkshire perché impara le parole dall'anziano cieco dove si rifugia che abita in quella contea". Frankenstein sembra una statua di alabastro, altissimo e muscoloso, "abbiamo voluto dare una bellezza a quei punti di sutura e man mano la creatura evolve. La creatura arriva da vari pezzi di ricambio". Jacob Elordi, la creatura ha poi aggiunto "Guillermo mi ha chiamato e mi ha presentato qualcosa di monumentale, ma il banchetto era già cominciato e io mi sono unito. I mostri sono gli uomini con le cravatte e sono quelli più pericolosi". Christoph Waltz ha detto che non riesce a conservare speranza nei tempi in cui viviamo. Mia Goth aveva studiato a scuola il libro di Mary Shelley "mi ha profondamente emozionato e il dolore che si percepisce nel romanzo e la sensazione di non appartenenza. È un testo davvero importante e Frankenstein è il film che tutti avremmo voluto che Guillermo realizzasse"