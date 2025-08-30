Venezia 2025, Guillermo Del Toro: "Frankenstein è un film d'amore che invita a restare umani"

Venezia 2025, Guillermo del Toro con il cast di "Frankenstein"
Il regista è in concorso all'82esima Mostra del cinema con la sua nuova trasposizione del classico horror di Mary Shelley
A Venezia 2025 è arrivato il momento di "Frankenstein". Il classico di Mary Shelley trova la sua nuova versione nell'opera diretta da Guillermo Del Toro, in concorso all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Protagonisti del film sono Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen e Christian Convery . "È più di un sogno quasi una religione - ha spiegato il regista - ho sempre aspettato per fare un film su Frankenstein per realizzarlo su una scala diversa e adesso sono in uno stato di depressione post parto. Non si vede mai il mostro ma la musica sottolinea la gioia di Victor nel realizzare il suo sogno, e quindi in realtà è un film d'amore che ci fa capire come si possa restare umani mentre tutto ci spinge alla polarizzazione dell'essere umano. Gli esseri umani possono avere altre sfumature e quindi il diritto all'imperfezione per coloro che vogliono conservare l'anima non mi spaventa l'intelligenza artificiale ma la stupidità che abbonda di questi tempi. Frankenstein mi rappresenta ma il film sottolinea anche il potere del perdono come ricostruzione della pace".
Oscar Isaac, che interpreta Victor Frankenstein, ha evidenziato quanto sia stato "incredibile essere riusciti a raggiungere questo punto, abbiamo iniziato a lavorare due anni fa. Desideravo interpretare Victor, non sapevo che Guillermo stesse creando questo ruolo per me. Ci siamo buttati nel lavoro e testimonia quando lui mette il cuore in tutto ciò che fa". Il film è una produzione spettacolare e ricca, Del Toro ha sottolineato che già immaginava di realizzare questo film "fin da bambino, quello che non sapevo è che quando pensavo a questo film pensavo a tema padre e figlio e poi sono diventato padre, quindi sono contento di non averlo fatto 20 anni fa".
Il regista ha spiegato di avere voluto costruire fisicamente i set per far reagire in modo realistico gli attori agli ambienti. Jacob Elordi che interpreta la creatura ha rivelato che:" La creatura ha un accento dello Yorkshire perché impara le parole dall'anziano cieco dove si rifugia che abita in quella contea". Frankenstein sembra una statua di alabastro, altissimo e muscoloso, "abbiamo voluto dare una bellezza a quei punti di sutura e man mano la creatura evolve. La creatura arriva da vari pezzi di ricambio". Jacob Elordi, la creatura ha poi aggiunto "Guillermo mi ha chiamato e mi ha presentato qualcosa di monumentale, ma il banchetto era già cominciato e io mi sono unito. I mostri sono gli uomini con le cravatte e sono quelli più pericolosi". Christoph Waltz ha detto che non riesce a conservare speranza nei tempi in cui viviamo. Mia Goth aveva studiato a scuola il libro di Mary Shelley "mi ha profondamente emozionato e il dolore che si percepisce nel romanzo e la sensazione di non appartenenza. È un testo davvero importante e Frankenstein è il film che tutti avremmo voluto che Guillermo realizzasse"
