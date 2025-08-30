Venezia 2025, sei minuti di applausi per "After the Hunt": Julia Roberts commossa

Era la diva più attesa alla Mostra del cinema di Venezia e non ha deluso: Julia Roberts, per la prima volta al Lido con un film, "After the Hunt" di Luca Guadagnino (fuori concorso) nella sua lunga giornata tra fotografi, giornalisti e fan ha mostrato carisma, classe, una professionalità da 'militante' di Hollywood e un tocco di humour.