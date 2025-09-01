A Venezia 2025 "Il Maestro" di tennis Pierfrancesco Favino insegna il valore della sconfitta

Pierfrancesco Favino è protagonista de "Il maestro", dramedy fra sport, spunti autobiografici e vita, di Andrea Di Stefano con Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè, e Edwige Fenech, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in sala dal 13 novembre con Vision Distribution. L'attore interpreta un maestro di tennis in difficoltà e racconta: "Viviamo un momento nel quale c'è l'ossessione sociale per cui si deve per forza essere di successo per potere esistere. Questa storia tra le varie vene ha anche quella di mostrare che si può stare al mondo anche se non vinci, se non sei per forza il numero uno".