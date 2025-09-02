Venezia 2025, Bellocchio presenta il suo "Portobello": "Enzo Tortora antieroe innocente"

"Quando Tortora è stato messo dentro, essendo completamente innocente, ho sentito il desiderio di raccontare la sua storia come rappresentazione di un'ingiustizia perpetrata troppo a lungo. Tra l'altro lo spunto mi è venuto dalla lettura dal suo libro 'Lettere a Francesca' ovvero quello che lui ha scritto alla sua compagna, Francesca Scopelliti, dal carcere", ha continuato. "Quella vicenda fu una ferita che ha lasciato un segno profondo sulla sfondo di un'Italia che stava nel frattempo cambiando faccia".