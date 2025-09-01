Giacomo Giorgio e Maddalena Botta erano usciti allo scoperto su social a giugno, ma con il red carpet mano nella mano alla Mostra del Cinema di Venezia hanno ufficializzato il loro amore. Dolci, emozionati e innamorati, hanno posato davanti ai fotografi, anche se con un pizzico di imbarazzo, scambiandosi sguardi intensi. E' un sentimento nato da poco il loro, ma l'appuntamento mondano, per giunta in un contesto così importante, dimostra quanto sia solido e grande.