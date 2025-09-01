© IPA
© IPA
Dopo essere usciti allo scoperto a giugno sui social, l'attore e Maddalena Botta dimostrano di fare sul serio
© IPA
© IPA
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta erano usciti allo scoperto su social a giugno, ma con il red carpet mano nella mano alla Mostra del Cinema di Venezia hanno ufficializzato il loro amore. Dolci, emozionati e innamorati, hanno posato davanti ai fotografi, anche se con un pizzico di imbarazzo, scambiandosi sguardi intensi. E' un sentimento nato da poco il loro, ma l'appuntamento mondano, per giunta in un contesto così importante, dimostra quanto sia solido e grande.
Le numerose fan di Giacomo Giorgio dovranno mettersi l'anima in pace dunque, nel cuore dell'attore ora c'è spazio solo per Maddalena Botta. A Venezia hanno dato prova di complicità e sintonia, attraversando elegantissimi il red carpet. Lui è andato sul classico e non ha sbagliato, con uno smoking nero che metteva il risalto il suo fascino da bel tenebroso. Anche la sua fidanzata era in total black, con un abito seducente ma senza essere appariscente, con maliziosi dettagli di pizzo.
Giacomo Giorgio, 27 anni, e Maddalena Botta, 26, erano stati paparazzati insieme a giugno a Forte dei Marmi. Le passeggiate sulla spiaggia tra sguardi intensi e coccole piene di passione non erano sfuggiti ai fotografi del settimanale Chi. Solo qualche giorno prima lei aveva condiviso uno scatto di coppia: l'immagine di un bacio appassionato nella notte. Successivamente, durante una vacanza in Brasile, sono arrivati altre foto e una dichiarazione d'amore: "Ti amo" ha scritto l'attore a commento delle immagini postate dalla fidanzata.
Secondo il settimanale Chi, per Giacomo Giorgio e Maddalena Botta galeotta fu una sfilata di moda. Lei si occupa di celebrities and talents relations per un noto brand di moda Made in Italy e pare che il colpo di fulmine sia scattato dietro le quindi di uno dei fashion show. Lui aveva spiegato di tenere molto alla sua privacy per avere più credibilità come attore. Ma l'amore con Maddalena è troppo grande per tenerlo per sé e, dopo le dichiarazioni social, sul red carpet di Venezia l'ha gridato al mondo intero.
Commenti (0)