Romanticismo d’estate per Giacomo Giorgio, 27 anni, volto amatissimo dal pubblico grazie al ruolo di Ciro Ricci in “Mare Fuori”. L’attore è stato paparazzato dal settimanale “Chi” a Forte dei Marmi in dolce compagnia: al suo fianco, la fidanzata Maddalena Botta, digital PR per un noto brand di moda.