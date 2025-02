Giacomo Giorgio, volto amatissimo di molte fiction e film, è stato paparazzato con la modella cipriota Victoria Stella Doritou, ex di Irama. Il settimanale “Chi” li ha sorpresi a cena in uno dei ristoranti più chic di Milano in atteggiamenti complici. E’ la prima volta che l’attore, molto riservato sulla sua vita privata, viene beccato in dolce compagnia. Sia Giacomo che Victoria Stella in questi giorni hanno presenziato alle sfilate della Fashion Week