Irama e Victoria Stella allo scoperto a Parigi

Una serie di indizi social, qualche traccia lasciata nelle storie di Instagram e niente più. Ma tanto basta per confermare un amore di cui si vocifera ormai da mesi: quello tra Irama e Victoria Stella. Per uscire allo scoperto hanno scelto Parigi, la location più romantica del mondo. In vacanza nella Ville Lumière, il cantante e la modella pubblicano un botta e risposta di filmati paralleli, fino a comparire insieme in un tenero abbraccio.