De Lellis e Irama al capolinea? Lei intanto posa in topless

Giulia De Lellis e Irama in crisi? E' la domanda che i fan della coppia si stanno facendo da quando il gossip sulla fine della loro love story ha cominciato a diffondersi. Nulla di confermato, soprattutto dagli interessati, ma tanti indizi. Negli ultimi giorni pare infatti che i due non siano mai stati avvistati insieme, anche se entrambi a Milano: lei da una parte lui dall'altra, poi il rientro a Verona per Giulia e il palco di Bologna per Irama... Intanto però la bella influencer posa in topless e infiamma i social.

Ma ci sarebbe dell'altro. Nel weekend la De Lellis avrebbe partecipato con Tommaso Zorzi ad un party, a cui sarebbe stato avvistato anche l'ex dell'influencer, ovvero Andrea Damante, già incontrato casualmente nei giorni precedenti in un negozio... Di Irama nemmeno l'ombra. Il giovane avrebbe trascorso il suo tempo libero a Milano in discoteca con altri amici. Il giallo si infittisce e intanto il cantante ha iniziato a seguire su Instagram la bellissima modella Victoria Stella Doritou, che ha ricambiato il gesto...



Sui profili social e sulle storie dei due piccioncini però nessun segnale di crisi. Irama posta scene dal concerto, Giulia si fa un selfie in topless davanti ad uno specchio e poi posta un tutorial su come truccarsi confessando di non avere la pelle perfetta che molti credono lei abbia: "Non pensate che io abbia una pelle perfetta. Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri...".