Irama-Giulia De Lellis, primo scatto social e romantico insieme

Un abbraccio tenero e intenso, alle terme, occhi negli occhi. Irama e Giulia De Lellis sono più innamorati che mai. Il cantante sceglie il giorno di San Valentino per ufficializzare la storia d'amore sui social e su Instagram posta uno scatto tenero e nessuna frase: solo una rosa rossa. Anche se lo scatto risale a qualche settimana prima, quando la coppia ha trascorso un weekend d'amore in montagna.

Boom di like per il post che in meno di 24 ore ha conquistato quasi 500 mila "mi piace". I due appaiono felici in una piscina riscaldata all'aperto e sullo sfondo si intravedono delle cime innevate. Irama è reduce da Sanremo, dove è stato raggiunto - ma solo per la finalissima - dalla sua Giulia, che durante questo Festival ha fatto un passo indietro.

Ha sostenuto il suo compagno standogli vicino ma senza nessuna campagna social. Come ha poi spiegato: "Al centro dell'attenzione c'era altro. Ero molto tesa. Soprattutto presa in quel momento a stare vicino a chi aveva più bisogno di me. Mi perdonerete".