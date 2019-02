Sanremo in love: scopri chi sta con chi

Laura Chiatti a Sanremo è arrivata scortata dal suo Marco Bocci, emozionato quanto lei per la serata del Festival. Claudio Santamaria si è fatto accompagnare dalla sua Francesca Barra, che ora gli fa anche da addetta stampa, mentre Fabio Rovazzi non ha mai perso di vista neppure sul lungomare ligure la fidanzata Karina Bezhenar. Pierfrancesco Favino, il mattatore dell'edizione precedente e ospite della prima serata, è sposato con Anna Ferzetti, conduttrice del Prima Festival.



Francesco Renga, dopo un Sanremo con dedica ad Ambra, torna sul palco ma al suo fianco c'è Diana Poloni. Motta si fa supportare dalla presenza irrinunciabile della compagna, l'attrice Carolina Crescentini.



Non sono a Sanremo ma fanno le supporter da casa attraverso il piccolo schermo. Valentina Allegri, impegnata a preparare la tesi di laurea, tifa per il suo Piero Barone; Giulia De Lellis trascorre le serate in salotto ad ascoltare il suo Irama; Sara Quattrini è la sostenitrice di Simone Cristicchi, con cui ha due figli. Enrico Nigiotti è fidanzato con Giulia Diana, una giovane psicologa che posta foto del suo innamorato. Un'altra Giulia Diana, invece, sta con Ghemon. Daniele Silvestri è sposato con Lisa Lelli, mentre Einar è fidanzato con Valentina Ragnoli.



E' la fidanzata di Maurizio Carucci degli Ex-Otago la ragazza in prima fila che si è vista abbracciare a fine performance? No, il cantante ha scelto di fare questo siparietto con una donna diversa ogni sera. La fidanzata vera è Martina. Insieme qualche anno fa hanno deciso di lasciare Genova per metter su un'azienda agricola nel Basso Piemonte.