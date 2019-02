Coppie da sfilata: da Ghali e la Boscono a Irama e la De Lellis

Con la Milano Fashion week entrata nel vivo, tra show in passerella e serate mondane, alcune delle nuove coppie dello showbiz sono uscite allo scoperto. Da Ghali e Carla Boscono insieme a una cena di gala, ad Alessandra Ambrosio abbracciata a Niccolò Oddi , a Bianca Balti con il nuovo fidanzato. Anche Giulia De Lellis e Irama hanno partecipato in coppia a un evento, concedendo ai follower un raro scatto social.

Mentre la Boscono era a Londra, Ghali partecipava alle sfilate da solo e le mandava messaggi romantici. Ora che finalmente si sono ritrovati, siedono vicini durante un evento organizzato per la settimana della moda. La Ambrosio e Oddi non si perdono per un istante posano innamoratissimi per uno scatto social. Irama e la De Lellis non si concedono spesso, ma la settimana della moda milanese è un ottimo momento per mostrarsi: soprattutto se possono sfoggiare un outfit coordinato. Bianca Balti scatena la curiosità dei suoi fan con il suo nuovo amore.