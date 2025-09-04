"The voice of Hind Rajab" conquista Venezia 2025 con 24 minuti di applausi

"Un film così andava fatto perché troppo spesso le notizie ci rimandano a fatti che dimentichiamo e ci fanno a volte vedere un mondo a cui è stata negata la parola. La voce di questa bambina di cinque anni di nome Hind in fondo è quella di Gaza che chiede aiuto", ha detto la regista Kaouther Ben Hania. Il film, in sala con I Wonder Pictures, racconta quello che è successo il 29 gennaio 2024, quando i volontari della Mezzaluna Rossa ricevettero una chiamata di emergenza da parte di una bambina di cinque anni, Hind Rajab, intrappolata a Gaza in un'auto con i suoi zii e i suoi cuginetti mentre tentavano di fuggire durante un attacco dell'esercito israeliano. Hind, della quale si sente nel film la voce straziante, implora al telefono di essere salvata perché in quell'auto in cui si è nascosta sotto il sedile è, tra l'altro, l'unica sopravvissuta. I volontari nel frattempo cercano di mantenere il contatto con lei e, soprattutto, di farle arrivare un'ambulanza purtroppo senza successo. Verrà colpita infatti sia l'ambulanza che stava arrivando e la stessa bambina. Comunque per la regista tunisina, prima del suo Paese a correre per gli Oscar con "L'uomo che vendette la sua pelle", la speranza "che un giorno tutto si fermi, anche se fosse oggi, sarebbe già troppo tardi. Vorrei una giustizia per tutte le vittime, ma siamo ancora lontani da questo". Nel film più volte si ascolta la voce straziante della bambina che chiede aiuto, mentre intorno a lei sono tutti morti. Prima dice all'operatrice del centralino di soccorso, mentendo a se stessa: "qui tutti dormono" poi confessa, "sono morti".