Venezia 2025: "Father Mother Sister Brother" di Jim Jarmush vince il Leone d'oro, a Toni Servillo la Coppa Volpi

Gianfranco Rosi ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria per "Sotto le nuvole". "Sono salito su questo palco 12 anni fa ed ho improvvisato, ora ho scritto sono preparato - ha detto ritirando il premio -. Ringrazio Barbera, è la terza volta che un mio documentario che è in concorso. Sono in mezzo al cinema, io considero il documentario cinema. In questa mostra erano presenti 15 documentari, avamposto e forza di resistenza, hanno il compito di testimoniare spesso anche le atrocità di questo mondo. Voglio condividere con tutti loro questo premio. Io riesco a lavorare perché ho persone meravigliose che mi permettono di farlo, ho passato tre anni ai Campi Flegrei per realizzare 'Sotto le nuvole'. Voglio dedicare questo premio a tutti coloro che sono nel film".