L'amore sul red carpet di Venezia, le coppie più belle

La coppia hollywoodiana più cool è senza dubbio quella formata da George e Amal Clooney che sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha fatto faville. Lui elegante e affascinante come sempre, lei stupenda come una dea con i capelli sciolti e l'abito ciclamino hanno riempito l'aria di charme. Venezia per loro è un luogo speciale, visto che ha fatto da sfondo alle loro nozze nel 2015. Sono passati anni eppure si amano sempre di più.