L'amore sul red carpet di Venezia, le coppie più belle

Dai rodatissimi George e Amal Clooney ai "debuttanti" Giacomo Giorgio e Maddalena Botta: ecco chi ha fatto sognare
Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia l'amore è protagonista. Neanche quest'anno sono mancati baci, effusioni e sguardi di complicità, tra coppie che approfittano della serata di gala per fare il loro debutto e quelle che davanti ai flash riconfermano la loro solidità. Il romanticismo è nell'aria e fa sognare.
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta hanno debuttato ufficialmente come coppia sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dopo le prime uscite social. Mano nella mano si sono mostrati ai fotografi, scambiandosi sguardi complici e non senza un picco di imbarazzo. Il loro amore è nato da pochi mesi ma fa faville.
Marco Giallini e Giorgia Battisti fanno coppia da circa quattro anni e quello alla Mostra del Cinema di Venezia non è il loro primo red carpet. Loro lo affrontano mano nella mano e davanti ai flash si scambiano un bacio appassionato, che racconta una volta di più il legame profondo che li unisce.
La coppia hollywoodiana più cool è senza dubbio quella formata da George e Amal Clooney che sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha fatto faville. Lui elegante e affascinante come sempre, lei stupenda come una dea con i capelli sciolti e l'abito ciclamino hanno riempito l'aria di charme. Venezia per loro è un luogo speciale, visto che ha fatto da sfondo alle loro nozze nel 2015. Sono passati anni eppure si amano sempre di più.
Si parla di nozze tra Can Yaman e Sara Bluma. Non sono confermate ma quello che è certo è che sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia hanno dimostrato affiatamento e complicità. Bellissimi, elegantissimi e soprattutto innamoratissimi: un amore che fa sognare come quello dei film.
Sono una coppia tra le più rodate e amate dei social, eppure Beatrice Valli e Marco Fantini non smettono di stupire con la loro complicità. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia hanno sfoggiato non solo outfit impeccabili, ma soprattutto sorrisoni esagerati che hanno conquistato i cuori dei follower.
Bellissimi e innamorati, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallito si sono fatti notare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Una sfilata davanti ai riflettori che conclude un'estate d'amore per loro e prelude alle nozze che, sebbene non in programma a breve, sono nei piani della coppia.
