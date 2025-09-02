Logo Tgcom24
innamorati a Venezia

Marco Giallini, red carpet al bacio con Giorgia Battisti

L'attore sfila con la compagna, con cui vive una storia d'amore lontana dai riflettori che dura da circa quattro anni

02 Set 2025
Marco Giallini e Giorgia Battisti hanno attraversato mano nella mano il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e, davanti ai flash, si sono scambiati un romantico bacio. I due fanno coppia da 4 anni circa e, nonostante partecipino spesso insieme ad anteprime ed eventi, non è così facile coglierli in uno scambio di effusioni simile. Per questo le immagini della coppia hanno fatto battere forte i cuori dei fan dell'attore.

Emozioni senza fine sul red carpet

 "Senza fine" come le emozioni di ieri sul red carpet di Venezia, mano nella mano con te. "Senza fine"… soprattutto come i tacchi dopo tre ore di red carpet" ha scritto Giorgia Battisti su Instagram condividendo le immagini del bacio con Marco Giallini. Anche lui ha postato nelle storie una foto della serata, ma senza dichiarazioni pubbliche. Del resto è bastato il bacio davanti ai flash per dichiarare al mondo il suo amore per la compagna.

La storia di Marco Giallini e Giorgia Battisti

 Marco Giallini e Giorgia Battisti pare stiano insieme da oltre 4 anni. Non hanno mai raccontato molto sugli inizi ma la prima apparizione in pubblico risale al 2022, alla Festa del Cinema di Roma. Lui è più riservato, mentre lei spesso dedica all'attore post di coppia su Instagram con dichiarazioni d'amore. L'attore non ama esporsi troppo sulla sua vita privata, mentre la sua compagna utilizza spesso e volentieri i social per raccontare attimi della sua vita e della loro storia d'amore.

Il lutto di Marco Giallini

 Prima di incontrare Giorgia Battisti, Marco Giallini ha avuto una relazione con Stella Scarafoni. In precedenza ha a lungo sofferto per la morte della moglie Loredana, risalente al 2011, che ancora oggi trova difficile da superare. "Non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane", aveva raccontato in tv due anni fa. La donna è morta improvvisamente per un emorragia cerebrale: "Da un paio di giorno aveva un mal di testa fortissimo ma vai a pensare... Si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza" ha raccontato.
 

