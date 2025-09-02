Marco Giallini, red carpet al bacio con Giorgia Battisti

Prima di incontrare Giorgia Battisti, Marco Giallini ha avuto una relazione con Stella Scarafoni. In precedenza ha a lungo sofferto per la morte della moglie Loredana, risalente al 2011, che ancora oggi trova difficile da superare. "Non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane", aveva raccontato in tv due anni fa. La donna è morta improvvisamente per un emorragia cerebrale: "Da un paio di giorno aveva un mal di testa fortissimo ma vai a pensare... Si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza" ha raccontato.

