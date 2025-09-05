Venezia 2025, Francesco De Gregori, Nino D'Angelo e Piero Pelù sbarcano al Lido

Per tutti è rimasto 'il caschetto d'oro' della musica italiana, ma Nino D'Angelo e molto di più. E chi meglio del figlio Toni, regista cinematografico, poteva raccontare la vera essenza del cantante napoletano in 'Nino. 18 giorni' presentato sempre fuori concorso alla Mostra. "Io mi racconto ormai da 50 anni con le canzoni, questa volta è stato mio figlio a trovare il modo", ha detto Nino D'Angelo. "Nella mia vita ho dovuto affrontare il pregiudizio, la più grande montagna da scalare. La gente vedeva solo il 'caschetto' e questo mi ha portato anche alla depressione. E' stato difficile raccontarmi", ha ammesso. "Il film è molto umano ed è la cosa bella di questo film, c'è tanta verità. E vederlo è stato ancora più emozionante, a 45 anni ho conosciuto meglio mio figlio. Perché anche lui ha vissuto un pregiudizio e non sapevo che essere il figlio di Nino gli facesse così tanto male", ha ammesso il cantautore. "Ho raccontato mio padre raccontando la mia storia, cosa significa essere suo figlio e vivere un certo tipo di pressione fin dalla nascita. La mia vita con quella di mio padre è cambiata anche in base alle sue scelte volontarie e non volontarie. La cosa che più mi ha cambiato la vita è di andare a vivere a Roma dopo le minacce ricevute dalla camorra, ci spararono a casa. Per lui fu una grande sofferenza, per me bambino è stata la mia rinascita", ha detto invece a LaPresse il figlio Toni che ha poi ricordato il momento emozionante quando ha detto al padre che il film sarebbe arrivato a Venezia. "Ci siamo abbracciati forte, è stata una cosa istintiva", ha detto.