A Venezia 82 Valeria Bruni Tedeschi diva senza tempo per "Duse"

"Lavoro spesso con il personaggio da interpretare come fosse una persona incontrata su un treno e della quale divento subito amica e che, alla fine, mi vuole anche un po' di bene", ha dichiarato l'attrice parlando del suo approccio con la prima diva del cinema italiano. "Quando ero giovane avevo una coach che usava il metodo Strasberg e ci parlava moltissimo della Duse. All'Actors studio poi avevano una sua enorme foto, Lee Strasberg la adorava perché era convinto che utilizzasse, senza saperlo, il suo metodo".