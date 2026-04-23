Spotify, Taylor Swift e Bad Bunny gli artisti più ascoltati di sempre
In occasione dei suoi vent'anni, la celebre piattaforma musicale ha rivelato i nomi degli artisti e dei podcast preferiti degli utenti
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Da una parte lei, Taylor Swift, regina del pop e fenomeno musicale, dall'altra lui, Bad Bunny, che da Porto Rico ha portato i suoi testi in tutto il mondo. Si contendono la medaglia d'oro come artisti più ascoltati su Spotify, che, per il suo 20esimo compleanno, ha pubblicato delle classifiche per decretare i cantanti, gli album e i podcast più ascoltati. "Questi anni di ascolti da parte di centinaia di milioni di fan hanno rivelato artisti, storie e tendenze che non solo si sono affermati, ma sono entrati a far parte della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo", afferma la piattaforma nata in Svezia nel 2006, che conta oltre 750 milioni di utenti.
Due personaggi influenti
Con il suo The Eras Tour, memorabile per i più alti incassi di sempre, Swift si è confermata un vero e proprio fenomeno musicale e di incassi. Ha venduto milioni di dischi nel mondo ed è diventata anche la musicista donna più ricca della storia con un patrimonio stimato di 2 miliardi di dollari. Poi c'è Bad Bunny, che con la sua esibizione all'ultimo Super Bowl ha "sfidato" Trump con uno show tutto latino, simbolo delle sue radici portoricane.
Una playlist tutta giovanile
A guidare la classifica degli artisti più ascoltati di tutti i tempi della piattaforma di streaming sono soprattutto i giovani. In cima alla lista, infatti, compaiono artisti quali The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish. A seguire Drake, rapper, cantante e produttore discografico tra i più influenti artisti hip-hop. Tra gli album più ascoltati di tutti i tempi, oltre a "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny, ci sono ancora The Weeknd con "Starboy" e "After Hours", "ö "(Deluxe) di Ed Sheeran, "Sour" di Olivia Rodrigo, "SoS" di Sza, "Hollywood's Bleeding" di Post Malone, e ancora Taylor Swift con "Lover".
I podcast e gli audiolibri
Il podcast più ascoltato in assoluto è "The Joe Rogan Experience", che secondo alcuni analisti potrebbe aver influenzato le recenti elezioni americane, l'audiolibro "A Court of Thorns and Roses" di Sarah J. Maas. Tra i podcast più ascoltati c'è anche "Gemischtes HacK" e "Crime Junkie"; negli audiolibri "The Fellowship of the Ring" di J.R.R. Tolkien e "Fourth Wing" di Rebecca Yarros.