Da una parte lei, Taylor Swift, regina del pop e fenomeno musicale, dall'altra lui, Bad Bunny, che da Porto Rico ha portato i suoi testi in tutto il mondo. Si contendono la medaglia d'oro come artisti più ascoltati su Spotify, che, per il suo 20esimo compleanno, ha pubblicato delle classifiche per decretare i cantanti, gli album e i podcast più ascoltati. "Questi anni di ascolti da parte di centinaia di milioni di fan hanno rivelato artisti, storie e tendenze che non solo si sono affermati, ma sono entrati a far parte della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo", afferma la piattaforma nata in Svezia nel 2006, che conta oltre 750 milioni di utenti.