Muore a 57 anni Patrick Muldoon, star di "Melrose Place"

William Patrick Muldoon III è nato a San Pedro, in California, il 27 settembre 1968 e nel 1991 si è laureato all'Università della California Meridionale, dove ha fatto parte della squadra di football dei Trojans. Durante gli studi ha dato il via alla sua carriera di attore grazie ad alcune apparizioni in tv. Il suo volto è apparso nella sitcom "Who's the Boss" (in Italia arrivata come "Casalingo Superpiù") e nella serie "Bayside School". Il successo è però arrivato solo negli anni successivi, soprattutto grazie alla soap opera "Il tempo della nostra vita", nella quale ha interpretato Austin Reed tra il 1992 e il 1995 (ruolo ripreso poi tra il 2011 e il 2012). La partecipazione a "Melrose Place" ha reso ancora più luminosa la sua stella. Il personaggio che interpretava nella soap opera, Richard Hart, era tutt'altro che buono, però poteva contare su un carisma tale da rendere memorabile ogni scena nella quale compariva. I fan lo ricordano tutt'ora come uno degli antagonisti più affascinanti dell'intera serie.