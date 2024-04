La nuova serie riprenderà quindi il racconto anni dopo la serie originale offrendo un aggiornamento sulle vite dei protagonisti. Sempre Deadline riporta anche una prima sinossi ufficiale del reboot: "Quando uno dei loro cari amici muore improvvisamente, i residenti originali di Melrose Place si riuniscono per onorare il defunto. Ma una reunion riaccende sempre vecchi traumi, vecchi amori e vecchi rancori, e rivela anche nuovi segreti. I personaggi originali della serie verranno catapultati in un nuovo caotico dramma che rievocherà (anche) il passato attraverso una prospettiva moderna".

Melrose Place, la serie

Spin-off del franchise di "Beverly Hills 90210", "Melrose Place" è stata una delle serie televisive più popolari negli anni 90. Andata in onda su Fox per sette stagioni dal 1992 al 1999, ha raccontato le avventure spesso scandalose dei giovani residenti dell'omonimo complesso di appartamenti a Los Angeles. Lo show ha affrontato diversi cambiamenti nel cast; Thomas Calabro è stato l'unico attore a essere presente dal primo episodio, per tutta la durata dello show, sino alla sua conclusione. Oltre a Locklear, Leighton e Zuniga, nella serie erano presenti anche Linden Ashby, Josie Bissett, Thomas Calabro, David Charvet, Marcia Cross, Kristin Davis e Alyssa Milano, tra gli altri. Nel 2020 il cast si era riunito per la prima volta dal 2012.