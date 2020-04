Dalla famosa piscina agli amori, il cast di "Melrose Place" si riunisce su YouTube e racconta particolari inediti

Per la prima volta dal 2012 il cast di "Melrose Place" si è riunito su YouTube. Tutti i protagonisti della serie cult degli Anni 90 di nuovo insieme per ripercorrere i tempi in cui si ritrovavano nell'iconico complesso residenziale con piscina a West Hollywood. La riunion è avvenuta nell'ambito di "Stars In The House", la serie creata da Seth Rudetsky e dal marito James Wesley che ogni giorno trasmette performance da parte dei personaggi dello spettacolo connessi dalle loro case.